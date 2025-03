En un giro inesperado en la casa de Gran Hermano 2024, este pasado martes por la noche Luciana Martínez fue la encargada de atender el teléfono rojo, una dinámica que otorga beneficios o consecuencias inmediatas a los participantes.

En esta ocasión, la santacruceña tuvo que "fulminar" a un compañero, eligiendo a Eugenia Ruiz. La decisión generó una fuerte tensión entre las dos participantes, culminando en una cena compartida llena de recriminaciones y acusaciones.

Luciana argumentó que su elección se debió a la falta de conexión con Eugenia desde una cena de nominados del sábado anterior. "Desde la cena del sábado de nominados no tuve conexión con ella y si bien hablamos, no llegamos a nada", explicó Luciana.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Por su parte, la participante santiagueña se sintió injustamente nominada y expresó su frustración por estar constantemente en la placa de nominados. "Harta de estar siempre nominada", dijo enojada.

LA CENA DE TENSIÓN ENTRE LUCIANA Y EUGENIA EN GRAN HERMANO

La cena obligatoria entre las jugadoras se convirtió en un enfrentamiento verbal. Eugenia acusó a Luciana de no haber pedido disculpas a otros participantes, como Bautista y Juan Pablo de Vigili, ambos con parejas fuera de la casa. También le dijo que la oriunda de Pico Truncado "manosea" a los demás y la calificó de "cínica". Luciana defendió su derecho a equivocarse y a jugar estratégicamente, respondiendo: "Tengo derecho a equivocarme".

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

La discusión también incluyó comentarios sobre Renato Rossini, quien había sido eliminado recientemente. Eugenia criticó la actitud de Luciana, diciendo: "Pones cara de diabólica, cínica", a lo que Luciana respondió: "¿Diabólica o jugadora?". Eugenia insistió: "Te juro que no te soporto, no te aguanto".

La tensión entre las dos participantes generó un ambiente tenso en el SUM. Eugenia expresó su desagrado hacia Luciana, diciendo: "Me encanta que no me soportes", respondió Lu tranquilamente.

La mujer santiagueña continuó: "¿Que estaba buscando un clip con vos? Me has dicho el otro día. Boluda, qué te crees, ¿Susana? Por Dios. Hija, me aburres. Sos lo más aburrido que he visto en mi vida". Luciana replicó: "Si sos nuevita y estás en placa de algo te tenés colgar".

Claudia Villafañe rompió el silencio y reveló el problema que tuvo en el cumple de 15 del hijo de Flor Peña

“¿Colgar de vos? Me cuelgo de una soga antes que colgarme de vos”, señaló Eugenia y cerró: "Si fuera una jugadora estratega no utilizaría las herramientas que usás vos: el lleva y trae, la tergiversación. Sos muy creída, cómo voy a querer colgarme de vos".