"Sos tóxica nivel 1000": los mensajes que Icardi le dedicó a Wanda Nara y que después borró

La tumultuosa relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi y sus idas y vueltas volvió a tener un nuevo capítulo público en las últimas horas, a partir de la difusión de chats privados entre ellos.

Ahora el que avanzó fue el jugador del Galatasaray de Turquía, quien en su cuenta de Instagram publicó capturas de conversaciones.

“Estoy solo, no tengo que darte explicaciones. Me dejaste vos. ¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”, escribió él, cuando ella le reclamaba que le atendiera el teléfono.

“Porque sos mentiroso de casado y de soltero”, le dijo ella, excusándose sobre los reclamos que le hace al jugador.

“¡Somos iguales! ¡Qué tóxica!”, le respondió él.

“Porque sos un zorro”, siguió.

“Tóxica nivel mil. Wanda_Nara, ¿en qué quedamos, gordi?”, le dedicó él también en una de sus historias al dudar sobre la palabra de su mujer.

Finalmente, por ahora, el decidió borrar todo y solo eligió una foto con un mensaje: