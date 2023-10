Diego Leuco sorprendió a todos y reveló los motivos por los que no estará en La Peña de Morfi. Se conocieron detalles de la situación del reconocido periodista y conductor que se sumó recientemente al programa.

Asimismo, fue consultado por la prensa, tras el escándalo de Martín Insaurralde y que involucra a Jessica Cirio, sin embargo, dio una contundente respuesta.

Según informó Primicias Ya, este domingo 8 de octubre Leuco se ausentará de La Peña de Morfi. En este sentido, el periodista, tiene un compromiso con Luzu TV en Misiones. De esta manera, no podrá asistir al programa.

En cuanto a lo sucedido con Insaurralde y Cirio, el hijo de Alfredo Leuco, esquivó la situación. “No hablamos del tema. Yo tampoco la conozco hace tanto tiempo (a Jessica Cirio), hace algunos programas que compartimos ahí. La vi como todos los días. No indagué demasiado. Es una situación complicada. No me metí”, expresó.

“Yo voy ahí a conducir. Estoy todavía súper de visitante. Conociendo a la gente, al equipo. Fui a hacer mi laburo y me fui. No tengo la confianza para hablar de algo que es súper íntimo”, agregó.

“es el programa de Jésica hace mil años. No quise hablar del tema con nadie, no me parecía ni divertido ni estaba con ganas de saber cosas”, concluyó.