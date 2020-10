BUENOS AIRES (ADNSUR) - Todo se disparó con un desafortunado comentario de Lola Latorre sobre la salud de Nacha Guevara mientras era entrevista por la Previa del Cantando. Y a partir de ahí se desató una serie de especulaciones sobre el origen de los temblores de la actriz.

En la última gala, la jurado del certamen se mostró herida por la situación que se desató y se vio obligada a dar detalles de su salud.

“Los que quieran saber lo que pasa con mi salud pueden ir a mi Instagram en el que grabé un video y pueden verlo. Dado un comentario desafortunado, pero involuntario de Lola Latorre, se disparó el tema de mi salud en todos los medios y algunos sitios berretas", comenzó frente a la mirada atenta de Ángel de Brito y Laurita Fernández.

"Son odiadores seriales" Nacha Guevara dedicó unas palabras para las personas que hablan de su salud

En el video que subió a su Instagram la artista dejó en claro que está muy bien de salud: “Cuando hago esto (mueve levemente la cabeza) es consciente, es voluntario, porque si no me pasaría siempre y no podría dejar de hacerlo. En general, me ocurre cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer. Por ejemplo, antes de hacer un video que no tengo todavía muy claro adónde quiero ir o quiero ser concisa, completa, decirlo todo, y tengo tiempo limitado, me ocurre”.

“Cuando estoy en Cantando, me ocurre que miro ciertas cosas, algunas tan feas, y trato de descifrar cómo puedo encararlo, cómo hablarle al otro sin ofenderlo ni descalificarlo. Es como cuando tengo un pequeño dilema que me pasa eso, pero no se preocupen. Si tuviera una enfermedad, la verdad es que no sé qué haría. Yo decidiría en el momento qué hacer con eso, porque eso le pertenece a cada uno. Y cada uno tiene el derecho de hacer con eso lo que plazca. Así que quédense tranquilos, palmeritas mías”, señaló con ternura.

Visiblemente movilizada, agregó: “Gracias por todo, por acompañarme, los saludos, por estar ahí, por el cariño, la confianza. Son una linda compañía. Muchas gracias. No me voy a emocionar, no voy a llorar. Pero es una linda emoción, créanme”.