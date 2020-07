CAPITAL FEDERAL - En medio de grandes esfuerzos a nivel mundial para contener la propagación del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que la pandemia no está “ni siquiera cerca” de terminar. Ahora se suma una nueve preocupación: científicos identificaron en China otro virus respiratorio “con potencial para convertirse en pandemia”.

Investigadores de enfermedades infecciosas encontraron que los cerdos chinos se están infectando con más frecuencia con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a humanos, de acuerdo a un artículo publicado este lunes por el portal Science. Los especialistas denominaron G4 a este nuevo virus de la gripe.

“Mas?”— Nicole Neumann on Twitter Link Nicole Neumann on Twitter

Desde hace años, Nicole Neumann se ha manifestado a favor de los derechos de los animales y en consonancia con ese pensamiento mantiene una dieta vegetariana. Cuando surgió el coronavirus aseguró que si no comiéramos animales esta pandemia no hubiera existido.

“Claramente si no se comiera carne, no se viviría esta pandemia como también fue la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola y hoy el COVID-19, que todo proviene del consumo de animales. Podemos vivir y sobrevivir sin que sea a cuestas de otro ser viviente; y creo que es una de las grandes lecciones que nos está dejando la pandemia. Si no escuchamos, no sé cómo vamos a terminar”, opinó en aquel momento, tal como destaca TeleShow.

“https://t.co/6urCuzZGiP”— Nicole Neumann on Twitter Link Nicole Neumann on Twitter

Y ahora en su cuenta de Twitter publicó una captura con la nota de Infobae y otros medios sobre este nuevo virus. “Sigan con el asadito nomas”, escribió la modelo en la red social. Luego, posteó imágenes de la noticia que salió en el portal de la CNN en la que señalaban los aspectos más importantes de este virus G4 que desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1, que causó una pandemia glopal en 2009.

“Los negadores vayan a discutir a los especialistas y cadenas de noticias internacionales a ver si se animan y tienen argumentos... evidencia, hechos”, manifestó la mamá de Allegra, Sienna e Indiana en la red social.

En el programa Nosotros a la Mañana, donde Nicole se desempeña como panelista, también debatieron sobre este virus de influenza porcina con el doctor Conrado Estol. “Es un virus de origen porcino de los últimos días, ya tuvimos experiencia en 2019, no fue tan grave como se pensaba en aquel momento. No tengo datos de que (el virus) se haya dispersado, que es lo que se llama factor k, no es pandemia”, señaló el especialista.

Luego el médico hizo una interesante reflexión: “Tengamos cuidado con la naturaleza. Tomemos una frase metafórica o que suena a libro, pero estamos acá de visita somos huéspedes. Ya nos pasó de los camellos a nosotros, el HIV de los monos, de los chanchos dos veces por lo menos, de los pájaros, de los murciélagos. Tenemos que respetar un poco la naturaleza y la devastación ecológica que tenemos, porque evidentemente hace algo que rebota y que nos daña”.

Tras esta declaración, Neumann le agradeció profundamente a Conrado Estol: “Muchas gracias doctor, porque lo digo yo y mucha gente hace burla de las cosas que digo, que lo diga una persona como usted que es una eminencia es importante. Todavía hay gente que no lo quiere ver, que lo niega”.

El doctor también aseguró que es importante no tener esperanzas, sino ser positivo en un contexto tan difícil: “La esperanza es mala. Eso se estudió en los prisioneros de guerra, en los campos de concentración. El que tiene esperanza tiene depresión, le val mal, las personas se muere más. Hay que tener sentido positivo, informarse con cosas confiables y saber que vamos a salir”.