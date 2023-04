¿Se suman al Bailando por un sueño?: El baile "hot" de Brian Buley y Camila, hermana de Thiago de Gran Hermano

Desde que se confirmó que el Bailando por un Sueño regresaría, la danza de nombres fue inevitable. Mientras algunos participantes ya fueron confirmados, otros se postulan por sus propios medios para llamar la atención.

En las últimas horas, Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, el participante de Gran Hermano, expresó sus ganas de formar de la edición 2023.

Ambos estuvieron invitados al programa Tremendovich (República Zeta) y armaron una coreografía improvisada para que los vea Marcelo Tinelli.

"Todos me decían que me postules, pero no lo hice. Pero capaz que lo haga, me gustaría estar, con cualquiera que me toque", comentó Camila.

A la pareja le pusieron un vals para que dancen bien acaramelados. “Yo te doy la vueltita”, alcanza a decirle ella a él durante el baile.