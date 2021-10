"Sé que todo lo ves": el emotivo saludo de Claudia Villafañe a Maradona

En los albores del 30 de octubre, fecha en la que Maradona cumpliría 61 años, Claudia Villafañe, su ex esposa y madre de dos de sus hijas, recordó desde España, donde ya empezaba el día, a su amor de toda la vida con un mensaje en una historia de Instagram en donde decía: “Donde estoy ya es 30/10. ¡Feliz cumple al cielo! ¡Sé que todo lo ves!”.

Claudia y Diego se casaron en 1989 y conservaron intacto su icónico matrimonio hasta el 2003, año en el que dividieron sus caminos. Desde allí, muchas veces cruzaron acusaciones y hasta llegaron a estar en problemas judiciales, pero cuando se conoció la noticia de la muerte del campeón del mundo, ella se encargó de organizar el velatorio y se mantuvo al lado de sus dos hijas a todo momento.

Incluso luego de que Claudia se ausentase de MasterChef Celebrity debido al fallecimiento de su ex esposo, en el retorno se abrió por primera vez en televisión y con el llanto en sus ojos expresó: "No quería decir nada porque todos los días se dicen cosas lindas y otras que no, pero yo no hablé y no hice ningún homenaje pero esto va para -señalando al cielo- el papá de mis hijas”.

En esa misma línea, cuando anunciaron a Villafañe como ganadora del certamen, el agradecimiento a Maradona no faltó y lo recordó al decir que “quiero agradecer a todos los que están allá arriba que sé que desde allá me ayudaron y empujaron para que yo esté hoy acá”.

Por otro lado, su hija Giannina también compartió una imagen de la familia en las redes sociales en donde se la puede ver hundida en un abrazo con su papá con un mensaje que deja leer “La vida por abrazarte así de nuevo”.