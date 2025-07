El reencuentro de Enrique Iglesias con los escenarios tras seis años —en el Estadio de Gran Canaria— quedó opacado por un instante que recorrió el mundo digital.

Durante la interpretación de "Héroe", el clásico del español, el cantante se acercó a Emilia Mernes, la tomó del rostro y le dio un beso en la mejilla.

La reacción de la artista fue elocuente: ojos desorbitados, una mueca tensa y un aparte rápido con una risa nerviosa. El video, de apenas segundos, se viralizó con críticas hacia Iglesias por lo que muchos consideraron una invasión a su espacio personal.

Las redes sociales ardieron. En X e Instagram, usuarios destacaron la incomodidad de Mernes: "Ella trató de disimular, pero se nota el malestar", "No importa si es famoso: nadie debe sobrepasar límites así", "Duki, ¿vamos por él?" (en referencia al novio de la cantante), "Incluso quienes no son fans de Emilia reconocen que esto estuvo mal".

Silencio sobre el escenario, gestos después del show

Pese al tenso momento, el concierto continuó sin más incidentes. Al finalizar, ambos artistas posaron juntos en fotos con abrazos protocolares, y Mernes compartió en sus historias de Instagram: "Gracias de corazón, Enrique, por invitarme a compartir este momento tan increíble".

Un mensaje que contrastó con las imágenes y alimentó la especulación: ¿Fue un malentendido? ¿Una disculsa velada? Ninguno de los dos se pronunció directamente sobre lo ocurrido, pero el debate sigue activo: desde acusaciones de acoso hasta defensas que lo atribuyen a un exceso de espontaneidad.

"Pasarella": mucho más que una canción

La polémica con Iglesias llega en un momento clave para Mernes. Justo este jueves, la entrerriana lanzó "Pasarella", su nuevo tema junto a Six Sex, donde combina ritmo contagioso con una crítica mordaz al consumismo y las pretensiones de la moda.

El video —que comienza en el patio de comidas de un shopping— es una pieza de sátira social: una doble de Anna Wintour (exeditora de Vogue) observa con desdén mientras Emilia y Six Sex transforman el lugar en una pasarela irónica. "Con mis tacos de museo me paseo por Milán, visto marcas europeas que no sé ni pronunciar", canta Mernes, en un guiño autocritico a su propio pasado.

La letra hace referencia a un episodio viral: en 2022, durante una premiación, la cantante pronunció mal "Versace" (la marca que vestía) y fue blanco de burlas. Ahora, con "Pasarella", no solo se ríe de aquel momento, sino que expone las presiones por pertenecer a ciertos círculos: "Quieren pedigree, yo les doy cien por uno", lanza en otro verso.

