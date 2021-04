Brad Pitt fue fotografiado saliendo de un centro médico en Beverly Hills, California, en silla de ruedas, tras una intervención en una muela, informaron hoy fuentes citadas por Page Six. "No fue nada. Sólo intervención odontológica", dijo una fuente.

Pitt, de 57 años, fue conducido por un guardaespaldas, vestido con una sudadera con capucha negra y jeans grises.

La estrella ganadora de un Premio Oscar por el filme "Once Upon A Time in Hollywood" lucía un par de anteojos de sol de gran tamaño sobre su barbijo, con un par de zapatillas blancas para completar el look.

Pitt fue revelado recientemente, junto con Harrison Ford, Halle Berry y Reese Witherspoon, entre otros, como miembro de la lista de estrellas que los Premios de la Academia eligieron para presentar en la ceremonia del 25 de abril, por lo que probablemente quería estar en excelente estado dental.