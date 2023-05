¿Qué dirá Icardi?: Wanda Nara estuvo con Marcos Ginocchio de Gran Hermano y le dedicó un sugerente mensaje

Durante este fin de semana, se produjo un encuentro inesperado que generó gran sorpresa. Wanda Nara coincidió con Marcos Ginocchio y ambos decidieron salir de fiesta juntos. A raíz de esta situación, comenzaron a circular rumores acerca de un posible romance entre la empresaria y el salteño.

Según aseguró la empresaria, está “soltera” tras separarse de Mauro Icardi y, en ese contexto, se mostró muy cercana del ganador de Gran Hermano 2022, a quien le dedicó un potente mensaje, lo que llamó la atención de los medios de forma inmediata. “Al menos regálame tu amor un fin de semana”, escribió en el posteo que en pocos minutos cosechó miles de likes y cientos de comentarios. Kennys Palacios, Damián Betular, Zaira y Cale Ruggeri, entre otros famosos, reaccionaron con emojis de fueguitos y de picardía.

"Para mí es su madre”: El sensual baile de la China Suárez y una reconocida modelo que es furor en las redes

La conductora de esta edición de MasterChef, como es habitual, compartió cada detalle de la salida en sus redes sociales. En su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 16 millones de seguidores, subió fotos y videos bailando de forma sensual.

El video junto a Marcos Ginocchio no pasó desapercibido y se ve a ambos compartiendo un vaso de bebida, a la vez que entonan las siguientes estrofas: “Ahora hay otro en tu vida, que curó tus heridas”.

Otra vez sopa: Icardi habría engañado a Wanda Nara en Argentina y revelaron quien es la tercera en discordia

Incluso, Wanda le dice unas palabras al oído y el escenario perfecto para los rumores se completó con el mensaje que agregó en el registro: “Cuando nadie imaginaba ni confiaba en mí, me dijiste nos vemos en la final, no me falles”.