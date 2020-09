BUENOS AIRES (ADNSUR) – En la emisión del sábado de PH Podemos Hablar, de Telefe, el periodista Marcelo Polino quedó envuelto en una polémica ya que Andy Kusnetzoff le endilgó haber confirmado que el economista Martín Redrado es el padre de Matilda, la hija de la modelo Luciana Salazar.

El secreto que Polino le guardó a Luciana Salazar - PH Podemos Hablar 2020

Según reflejó Ciudad.com, Marcelo adelantó que se trataba de un recuerdo emotivo que tenía a Luciana Salazar y a su hija Matilda, de la que es padrino, como protagonistas: “Cuando Luciana comenzó a averiguar todos los trámites de la subrogación de vientre, me invitó a cenar a solas y me dijo 'tengo que contarte algo, que lo sabe solo mi mamá y es que voy a tener un bebé'”.

“Me quedé helado y ahí me cuenta que había viajado a Estados Unidos y habían subrogado un vientre. Lo sabía Martín Redrado, que en ese momento era su pareja, que la acompañó, y su mamá. Fue un secreto que no se podía decir nada, ni siquiera las hermanas lo sabían”, relató emocionado Polino.

“Pero Andy reparó en la mención a Martín Redrado, expareja de Luciana, y disparó: “Está claro que con el secreto que estás contando me estás confirmando que el padre es Martín Redrado”.

Rápidamente, Marcelo lo corrigió: “No, yo no estoy confirmando nada, solo las personas que lo sabíamos. Dije que era emotivo, no me metas en un quilombo. ¡No te conmoviste!”.

Pero Kusnetzoff insistió: “Yo entendí eso. Vos me decís que lo sabían, vos, la mamá de Luciana Salazar y Redrado. Fue el que la acompañó, todo”.

Entonces, Evelyn von Brocke acotó: “Si le preguntás a Redrado, él lo que dice es que puso el dinero pero él no participó en nada más”. Sin embargo, Marcelo se llamó a silencio y Andy concluyó: “Yo ya me llevé mi respuesta, que cada uno saque sus conclusiones”.