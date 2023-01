"Pensé en cantar desnuda": Lali aseguró que vivió un calvario previo a cantar el himno en la final del Mundial

Lali Espósito fue la figura elegida para entonar las estrofas del himno nacional en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el estadio Lusail de Qatar, y aún recuerda todo lo que vivió aquel histórico día.

La cantante volvió a participar del programa español El Hormiguero y contó como fue la previa antes de cantar frente a millones de personas en el estadio Lusail: “Seis de la tarde recorriendo shoppings a comprarme algo que ponerme. Soy medio enano, entonces todo me queda grande a mí, entonces iba por todas las marcas probándome vestidos y lloraba en todos los probadores", inició.

Posteriormente, agregó y sorprendió. "Pensé seriamente en cantar desnuda con la bandera argentina porque no tenía vestido. Al final encontré ese vestido precioso, me lo compré y me armé un look. 10 de la noche me compré el vestido”, lanzó entre risas.

Pero claro, no sería solo el vestido el problema, y continuó relatando que “al otro día, 11 de la mañana estaba en el ensayo general. Gente de la FIFA gritando, gringos diciendo cosas que yo no entendía, yo con un micrófono mirando para dónde pruebo”.

Y llegaría el inconveniente de la pista. “para los que no saben, la tonalidad del himno nacional es muy baja para una mujer, entonces yo a las 11 de la noche desde Qatar le estaba pidiendo a mi productor en la Argentina si me hacía una versión dos tonos arriba. La mando a un responsable con quien estábamos hablando, que no sabíamos muy bien cuál era su rango ni su puesto en la producción del Mundial y al otro día cuando voy a probar sonido avisan que es un solo ensayo, y cuando entro al campo a probar mi himno ponen el que no era”, recordó.

“Salí entregándome al destino, pensando en mi padre y en mis amigos con la cara pintada de argentina. Y todo se redujo a algo de ‘no sé cómo lo voy a cantar, pero lo hago con el corazón, que es lo que importa’”, cerró.