"Para el amor no hay edad": Alfa abrió su corazón y se le declaró a Camila en Gran Hermano

Se la jugó. El vínculo que llevan adelante Walter Alfa Santiago y Camila Lattanzio en Gran Hermano 2022 sigue creciendo y parece que la cosa va en forma seria. Pero, la historia sumó un polémico capítulo.

Una cámara lo sorprendió a Alfa detrás de ella mientras vaciaba un balde en la bacha de la cocina y varios usuarios remarcaron que “la apoyó”. Luego de que pidieran su expulsión a través de las redes sociales, la producción decidió citarlos para hablar del episodio, y todos se llevaron una gran sorpresa.

“Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos”, le contó Alfa a Camila, después de los festejos por los 61 años del participante de más edad en la casa. “¿Y qué les dijiste?”, quiso saber ella. “Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo”, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondía “yo también”.

Alfa tuvo un "acercamiento" físico con Camila contra su voluntad y estallaron las críticas

Me dicen: ¿pero vos no ves que es chica?”. Su respuesta fue la siguiente: “Pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas veinte, treinta o cincuenta años”, remató.

En ese momento Camila, quien está interesada en Marcos sin éxito, volvió a abrazarlo y el remató diciendo "menos mal que no tenés cincuenta porque sino perdías", bromeando, sobre su diferencia de edad.