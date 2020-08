BUENOS AIRES (ADNSUR) - Hace dos meses, Pachu Peña debió hisoparse tras su paso por El precio justo, programa que a mediados de junio contó con varios casos positivos de Covid-19, incluida su conductora Lizy Tagliani.

Aliviado por el resultado negativo de su test y habiendo vivido de cerca el temor del contagio de este virus que tantas vidas se cobra en el mundo, el humorista tomó la decisión de ponerle el cuerpo a la causa y se prestó como voluntario para probar la vacuna.

“Siempre estoy pregonando todo lo que sea donación de sangre, plaquetas, médula ósea... Estoy detrás de eso siempre, entonces me inscribí. No sé si califiqué porque todavía no me llamaron”, expresó en un programa radial, que conduce Fernanda Iglesias.

En cuanto a los trámites correspondientes a la hora de anotarse, Peña manifestó que sólo le pregutaron la edad y el DNI. “Calculo que si te llaman te dan una charla más profunda, con estudios y esas cosas”, agregó. Y dijo que el hecho de entregarse al avance científico no lo asusta en absoluto.

“Es un laboratorio de primera línea. Calculo que puede haber algún riesgo, quizá me da fiebre un par de días o me duele el cuerpo pero no me da miedo, para nada. Me gusta sentirme útil, más en estos tiempos”, señaló. Y aclaró que el voluntariado es ad honorem: “No pagan nada por supuesto...".

Según publica Ciudad Magazine, este no es el primer gesto solidario de Pachu, que recordó que, años atrás, estuvo a punto de donar nada menos que un riñón a una persona conocida.

“Había tenido varias charlas con los médicos, con los psicólogos. Después me llamó el médico y me tiró para atrás por otro tema que no viene al caso. Pero siempre estoy ahí preparado para donar, estoy inscripto en el INCUCAI. Yo siento que estamos de paso en esta vida”, concluyó.