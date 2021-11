El hijo del Presidente Alberto Fernández, Dyhzy compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram en el marco de la 30° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ que se realiza este sábado en diferentes puntos del país.

"En 2019, un suceso en mi vida me puso bajo una luz que yo nunca pedí y que dejó en evidencia como tanta gente en este país (y en otros también) todavía cree que las personas LGBTIQ+ no somos dignas de tener los mismo derechos que ellxs, y mucha de esa gente siendo comunicadores, políticos en cargos de turno, profesorxs, etc.", indicó.

"Ante tanta gente externa que opinaba que yo tenía que calmarme y dejar de, y cito, "ser tan trolo", yo opté por mostrarme como quien soy, postura que mantengo al día de hoy, y viendo cómo la homofobia y el odio se expandían con la pura intención de hacerme daño (a mí y a otres, mezclando conceptos y hablando cualquier gilada desde la desinformación total) seguí optando por ser quien quiero ser yo", prosiguió.

Miles de personas participan de la 30º edición de la Marcha del Orgullo

Luego, contó que en 2021 tomó otra decisión "muy importante": "Tomé la decisión de abandonar la identidad que este mundo me dio y obligó a tener, y construir una nueva, con un nombre nuevo que represente quien soy y que a pesar de que me recuerden TODOS LOS DÍAS mi identidad anterior, elijo seguir viviendo mi vida para que, tanto lxs otrxs como yo, entendamos que esté bien vivir nuestras verdades".

"Eso es el orgullo para mí. Ante adversidades no dejar de vivir la vida siendo quien es une, porque antes de nosotres mucha gente, en sociedades y contextos mucho más difíciles, luchó para que podamos estar acá viviendo nuestra vida de la forma más libre posible", afirmó.

Y subrayó: "A ellxs conmemoramos, no hoy, día de la Marcha del Orgullo, sino cada día de nuestras vidas. Hartx estoy de recordar que no hay un solo día del orgullo. El día del orgullo es todos los días mientras nuestra comunidad siga siendo atacada y vulnerada por quien sea. Y si el día de mañana todo el odio hacia nosotres desaparece, el día del orgullo va a seguir siendo todos los días para que recordemos todo lo que, tanto nosotres como quienes vinieron antes, luchamos para estar donde estamos".

"Hoy me visto de mis dos bandera, la bandera de mi país y la bandera de mi comunidad. Porque ORGULLOSAMENTE soy una personas bisexual, no binaria en Argentina, como tantas otras".

"No le debo nada a nadie y en lugar de esconderme elijo poner y seguir poniendo la cara por mi comunidad, sin creerme un referente ni nadie, porque no creo serlo. Pero mi lucha siempre va a estar con mi comunidad LGBTIQ+, que me ha dado las ganas de vivir la vida y me ha enseñado que a pesar de toda la mierda que hay en este mundo, hay que seguir manteniéndonos orgullosxs de quienes somos, no solo por nosotres sino por el resto también, ya que tal vez de esa forma podamos llegar a la personas más desamparada que exista y le podamos enseñar que está bien ser quien es", concluyó.