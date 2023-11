Luego de su casamiento con Nicole Neumann, José Manuel Urcera, se relajó y festejó a lo grande en un evento exclusivo para más de 60 invitados exclusivos en Neuquén. Sin embargo, todo terminó en polémica.

El famoso piloto de automovilismo estaba borracho y realizo una reveladora transmisión en vivo por Stories para más de 1500 espectadores. La secuencia, difundida este jueves en Socios del Espectáculo (eltrece). muestra a Urcera bastante alegre y al volante.

Al inicio, miró a cámara y enseñando su anillo de casado comentó: “Igual, no la voy a usar a la alianza. Me dedico a manejar, a entrenar. No va la alianza con el deportista. Se la voy a dejar a Nicky”.

En tanto, la modelo que parecía divertirse con el asunto, al final terminó resignada, y soltó un “Bueh, bueh, bueh”, para no dar largas a los piantes comentarios de su nuevo marido.

En medio de los comentarios por parte de las personas que presenciaron la transmisión, hubo risas y advertencias para Nicky sobre la actitud de Manu. Pero además, hubo algunos que no dejaron pasar lo riesgoso que resultaba para ellos que el corredor, por muy profesional, condujera su auto en ese estado. Incluso, una seguidora llegó a increpar a la rubia por permitirle esta temeridad.