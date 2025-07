Mientras mantiene su exposición mediática y sus proyectos personales, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de una controversia legal. Esta vez no por su enfrentamiento con Mauro Icardi, sino por una denuncia iniciada por una abogada que asegura haber sido desplazada sin ser remunerada por sus servicios.

El nuevo conflicto surge en medio de la prolongada batalla judicial por la tenencia de las hijas que Wanda tiene con el futbolista, y suma tensión a un proceso que ya incluía cruces judiciales internacionales, reclamos económicos y acusaciones cruzadas entre abogados.

La protagonista de esta nueva presentación judicial es Carla Junqueira, una letrada especialista en derecho internacional, quien aseguró que fue convocada por Ana Rosenfeld –con el aval de Wanda Nara– para brindar asesoramiento en la primera etapa del litigio. Sin embargo, sostiene que no se le pagaron los honorarios correspondientes y que fue excluida sin aviso del caso.

“A mí me convoca Ana con el conocimiento de Wanda. Esta demanda contra Wanda no es poco común: trabajamos, tenemos un resultado, y después no quieren pagar”, señaló Junqueira.

La abogada presentó su denuncia formal por cobro de honorarios, y aclaró que el conflicto con Rosenfeld es también de orden ético. “Contra Rosenfeld es mucho más por un tema de ética que por dinero”.

Según detalló Junqueira, su tarea fue clave en un momento delicado del conflicto legal. “Cuando Wanda llegó a Argentina con sus hijas desde Turquía, decidió no volver y comenzó un juicio de alimentos contra Icardi. En la respuesta, Icardi ya pedía que la causa se resuelva en la jurisdicción turca, donde está la residencia habitual de la familia”.

En ese contexto, Junqueira dijo haber redactado un escrito de asesoría en derecho internacional que entregó a Rosenfeld, pero luego fue apartada del caso sin explicaciones. “Después me sacaron del caso. Le di un escrito a Ana, de mi autoría, y no me habló más. Cuando ya no está más en el caso, entra Nicolás Payarola. Ahí yo le mando la factura y le pido que me pague”.

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR