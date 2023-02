“No puede ser tan sucia”: Acusaron de "mugrosa" a una participante de Gran Hermano por no bañarse

Este domingo, otro integrante de la casa más famosa del país abandonará el certamen. Los nominados que componen la placa son Ariel, Julieta, Marcos y Nacho, luego de que Camila salvara a Alfa. De los cuatro, uno dejará la competencia por decisión del “supremo”.

Los videos fueron difundidos por la usuaria de TikTok “AntoCastel”, quien en su perfil subió dos clips donde muestran esta secuencia de diálogo entre los participantes.

En el primero de ellos se lo ve a Nacho rompiendo el hielo con el tema mientras Romina, Alfa y la Tora escuchan atentamente. “¿Juli se bañó ayer después de la prueba?”, consultó el joven, que recibió un contundente “no” por parte del resto.

“Es terrible, odia bañarse. ¡No puede ser tan sucia!”, reacciona Nacho, mientras Romina ríe cómplicemente. “Y no se le engrasa el pelo, b*ludo. Es increíble”, comenta la Tora, a lo que el joven retruca: “Pero te tenés que bañar y no porque se te engrasa el pelo. Sino Maxi no se bañaba nunca”.

“No, no, ya sé. Pero es una genialidad. Si no se te engrasa todos los días”, continuó la Tora, mientras que Romina acotó: “Yo el pelo me lo lavo cada tres días, pero igual me baño. El pelo se me seca mucho”.

Seguido, la usuaria compartió un segundo video, algo incriminador. En él, Julieta y Daniela caminan hablando por lo bajo mientras otros participantes disfrutaban de la tarde en la casa.

“¿O no me baño?”, comienza diciendo Julieta, entre gritos. “¿Desde el miércoles?”, se la escucha preguntar a Daniela, consternada. Al recibir una respuesta de su amiga, finaliza: “No lo digas en voz alta, que nadie escuche. Secreto, secreto”.