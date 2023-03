“No me di cuenta de lo rota que estaba”: La impactante confesión de la China Suarez que sorprendió a Rusherking

Eugenia "La China" Suárez sorprendió a su seguidores luego de dar a conocer un detalle de su pasado en una de sus historias. La actriz recordó cómo estaba antes de conocer a Rusherking, su actual pareja, y fue contundente en su descargo.

En consecuencia, la ex Casi ángeles volvió a demostrarle al cantante todo su amor con una sentida publicación en su cuenta de Instagram. Allí se la ve con los ojos cerrados y sonriente mientras él la abraza por la espalda y le da un beso en el cachete.

“Nunca, nunca voy a dejar de agradecerle a la vida haberte conocido. No me di cuenta de lo rota que estaba hasta que me abrazaste”, inició a través de una historia.

Gracias por el amor que me das, a mí y a los más importante que tengo que son mis hijitos", escribió la protagonista de filmes como Abzurdah y Los Padecientes en su historia, en la que compartió una foto en la que se la ve abrazada al cantante de música urbana. Y cerró: "Te amo".

No es la primera vez que la madre de los hijos menores de Benjamín Vicuña le dedica textos acaramelados a Rusherking en sus redes sociales.

El último 14 de febrero compartió un posteo con el músico y le hizo saber lo que sentía por él: "No iba a hacer ningún posteo por el día de los enamorados, pero, te busque tanto que no pienso desaprovechar ninguna oportunidad para recordarte lo que significas para mi. Hoy una vez más me demostraste de qué estás hecho, tus valores, sos puro amor. Te amo Thomás".