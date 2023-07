"Niño superdotado": Fede Bal salió al cruce por una nota del pasado y fulminó a una seguidora

Fede Bal no logra despegarse de la nota de una revista de años atrás, en la que él y su madre son protagonistas.

En una nota en la revista Caras de 1995, la capocómica dijo que su hijo de seis años tenía una inteligencia superior a la media, por lo que con su marido, habían tomado la decisión de mandarlo a una escuela especial, donde incentivaran sus talentos. Dos años después, los volvieron a entrevistar y hasta realizaron una sesión fotográfica en la que se podía ver al nene caracterizado de distintas profesiones.

Un usuario de Twitter subió una foto de la nota a la red social y ninguneó al joven por el título de la nota, sin esperar que él saldría a responderle. “Ahora debe ser cientifico o fisico nuclear”, comentó sobre la entrevista que tiene más de 20 años.

Lejos de dejar pasar el comentario del internauta, Fede le respondió y generó una cataratas de mensajes en esa red social. “No, soy conductor de tv, y me pagan por conocer el mundo aunque no la puedas creer”, escribió Bal al respecto.

La respuesta del actor no pasó inadvertida entre los usuarios, mientras algunos lo cuestionaron y le aconsejaron ser más humilde, otros salieron a bancarlo. “Si la envidia fuera tiña... ¡Quién pudiera! Cuando quieras te acompaño a recorrer el mundo”, “Todos los padres vemos a nuestros hijos como los mejores. ¿Se enojan por el titular de una nota del pasado? No tiene sentido”, “Vamos, Fede, bajate del unicornio...”, “En la cara” y “Bien respondido”, fueron tan solo algunos de los comentarios.