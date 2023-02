¡Ni con talco hermano!: Un participante de GH confesó que no lava sus medias y generó polémica

Tras perder en el desafío por obtener el liderazgo en Gran Hermano, Nacho Castañares no dudó en mostrar su enojo ya que estuvo muy cerca de lograrlo pero lo dejó todo.

La Tora, quien es una de las integrantes de la casa que más se dedica a la limpieza y fue otra de las protagonistas de este particular momento con quien supo estar muy unida sentimentalmente.

Todo se descubrió cuando Lucila estaba organizando una de las habitaciones y comenzó a juntar ropa para lavar. Ahí nacho hizo su revelación de algo que ocultó desde el inicio del reality show.

“La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas”, les dijo y los dejó atónitos.

Alfa no se pudo contener y lanzó un comentario en referencia a la ropa sucia del “hermanito” tenían que ir en una carga distinta del lavarropa. “Sos un hijo de puta. Yo no voy a poner a lavar ‘eso’ con mi cosas”, exclamó. Mientras tanto el único que no opinó sobre la situación fue Marcos, que prefirió mantenerse apartado de la conversación.

Aun cuando ninguno de sus compañeros demostró intención alguna de compartir ropa interior con Nacho, el joven insistió en contabilizar los pares que iba a limpiar y, entre sus pensamientos en voz alta, delató a uno de los “ladrones” de ropa dentro de la casa. “Bueno, voy a meter a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene y no me las van a robar. ¿Qué pasó? Me las robó Ariel. No, nunca más”, sentenció Nacho.

La Tora, aún sorprendida por lo que estaba pasando, cerró: “Por eso siempre ténes… Daniela dice que siempre tienes olor a pata”