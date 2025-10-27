Ángela Torres sorprendió al público al revelar un secreto familiar que pocos conocían, y que involucra directamente a su tío, el famoso Diego Torres.

La cantante y actriz pasó por el programa Nadie Dice Nada, del canal de streaming Luzu TV y habló de todo. Contó sobre sus inicios, la influencia de su familia en su carrera y cómo adoptó el apellido artístico que la vincula al legado de su abuela, la icónica Lolita Torres.

El apellido Torres, sinónimo de música y espectáculo en Argentina, no siempre formó parte de los documentos de sus descendientes. A lo largo de la entrevista, Ángela explicó cómo tanto ella como su tío Diego aprovecharon la fama y el reconocimiento de su abuela para construir sus propias carreras, un detalle que hasta ahora era un secreto familiar.

Antes de que Ángela lograra consolidarse como artista, Diego Torres ya había alcanzado notoriedad con sus hits musicales y sus participaciones en tiras televisivas como La Banda del Golden Rocket. Sin embargo, el nombre que abrió el camino para toda la familia fue el de Lolita Torres, cuya trayectoria en la música argentina sigue siendo un referente para varias generaciones de artistas.

Ángela sorprendió al revelar su nombre completo, Ángela Azul Concepción Caccia Currá, explicando que el apellido Caccia es “tano” y que el apellido Torres no figura en su documento, sino que es un apellido artístico heredado de su abuela.

La joven contó que desde pequeña decidió apropiarse del nombre artístico de Lolita para empezar a construir su propio camino: “Yo muy pilla, ya a los 11 me colgué de las te… de la abuela y dije que me iba a llamar Ángela Torres”.

La revelación sobre Diego Torres también generó impacto, ya que Ángela explicó que él igualmente adoptó el apellido artístico de su abuela para avanzar en su carrera. Este detalle familiar puso en evidencia cómo el talento y el legado de Lolita Torres se transmitieron de generación en generación, y cómo su influencia sigue siendo clave en el mundo del espectáculo argentino.

Lejos de restar mérito a sus propios logros, la confesión de Ángela muestra cómo la familia Torres supo combinar herencia artística y creatividad personal. La cantante y su tío Diego continúan siendo figuras conocidas de la música argentina, mientras que el apellido Torres sigue siendo un símbolo de talento y tradición en la industria del espectáculo.

Con información de El Eco, redactada y editada por un periodista de ADNSUR