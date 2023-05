La serie de Fito Páez, recientemente estrenada, provocó una enorme catarata de comentarios entre los usuarios de las redes sociales y público en general durante las últimas horas.

Quien opinó acerca del contenido en las últimas horas fue Pipo Cipolatti, con algunos comentarios polémicos.

“No la vi la serie, no veo esas cosas, pero tanta gente me dijo que estaba muy buena y gente que me dijo que era una mierda", comenzó diciendo de forma contundente el músico.

Luego, siguió: "prefiero ver un documental de Landriscina porque me duermo después del segundo chiste, ya la miraré en algún momento”, dijo el ex integrante de Los Twist.

Y luego, se refirió finalmente a las declaraciones de Cantilo: “Lo que dijo Fabiana sobre la serie lo voy a defender siempre porque es mi amiga”.

La declaración del artista surgió luego de los dichos de Fabiana Cantilo, quien expresó que en la serie “mezclaron todo” y que algunas cosas contadas en la biopic no habían sucedido realmente.

“Hay que tener mucho cuidado con las palabras que se dicen, no estoy enojada”, aseguró la intérprete después de hacer público su malestar.