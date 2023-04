"Mucha gira te está haciendo mal”: Tamara Báez fulminó a L-Gante por no visitar a su hija Jamaica

Tamara Báez se mostró indignada en redes sociales porque L-Gante hace bastante que no ve a su hija Jamaica. La influencer denunció que el músico como respuesta, publicó su número de teléfono.

Cansada del acoso de desconocidos que la llamaban durante la madrugada, Báez le respondió a su ex pareja de manera contundente.

“Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían”, arremetió la mediática furiosa, haciendo referencia a la supuesta infidelidad del músico.

“No me hagas enojar, Elián, las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal papá. ¿Le dicen que se rescate?”, agregó.

Tamara también se refirió a la actitud de L-Gante de publicar su número de teléfono en Facebook: “Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”.

Báez también denunció que L-Gante no visita a su hija y criticó su actitud frente a la paternidad. “No tengo idea dónde andará, pero si lo tienen secuestrado avisen así un rato a la nena”, disparó filosa en sus redes sociales.

Además, la influencer se mostró desilusionada por la actitud de su ex pareja y su falta de interés por su hija. “Hoy me mando mensaje, me dijo que tenía un huevo para Jami. Para mí las Pascuas ya pasaron, pero quizás no tienen mucho tiempo para buscar un rato a mi bebé”, expresó.

El músico no tardó en responder a las acusaciones de Tamara y negó que haya dejado de visitar a su hija. “Yo nunca dejé de visitar a mi hija. Ahora, si a ella no le gusta cómo estoy, que se joda”, declaró L-Gante en un vivo de Instagram.