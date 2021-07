Luego de que el cantante Santiago "Chano" Moreno Charpentier fuera internado este lunes tras recibir un balazo en su abdomen por parte de la policía, en el marco de un confuso episodio en el que intentó atacar a los efectivos durante un brote psicótico, se conocieron audios de una llamada que el músico hizo el pasado viernes al 911, acusando a su madre de estar "mal de la cabeza".

El audio, dado a conocer por el canal de noticias TN, corresponde a la comunicación que Chano tuvo con la policía en la previa del inicio del fin de semana, desde su casa del barrio cerrado ubicado en el kilómetro 13 de la Ruta 39, a la altura de Capilla del Señor.

Según los relevamientos, en ese momento el líder de Tan Bionica se encontraba en ese momento con su madre y cuatro médicos.

"Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza, con cuatro médicos que yo no llamé adentro de mi casa, diciendo que me va a judicializar y a meter en un psiquiátrico", se lo oye decir a Chano durante el llamado.

"Esto no tiene nada que ver con nada, porque yo estoy llevando una vida normal. Pero mi mamá está mal y yo ya no sé cómo contenerla, ¿entendés? Está adentro de mi casa con cuatro médicos, dice que me va a judicializar...", agregó.

"Por favor que vengan, urgente el móvil y que saque a la gente de mi casa. Y que les saquen las llaves, porque tengo miedo. desde ayer (jueves) me están entrando, te lo juro", suplica además el cantante, notablemente alterado, tras aclarar que los profesionales de la salud presentes junto a él y su madre son de la prepaga.

"Entren a la casa como sea", pide además a la operadora sobre el final de la llamada.

Conocidos los audios, su madre aclaró que pidió "una internación urgente, vinieron tres ambulancias y dos patrulleros y me sacaron de la casa diciendo que yo era una intrusa".

Además, criticó "la ley de Salud Mental no ayuda a los adictos" y el accionar del policía de la Bonaerense que terminó con su hijo internado con un disparo en el abdomen.