"Me pone mal": la impactante situación que sufrió Homero Pettinato y compartió con sus seguidores

En los últimos tiempos, Homero Pettinato se mantuvo en el centro de la atención pública, ya sea por su trabajo como conductor y humorista o por su vida personal. Recientemente, su separación de Sofía Gonet generó revuelo en los medios y entre sus seguidores, quienes siguen de cerca cada paso que da.

Sin embargo, esta vez no fue un tema sentimental lo que lo llevó a compartir un momento de su vida, sino una experiencia inesperada que vivió durante la madrugada del domingo 10 de agosto. A pesar de las dificultades que puede implicar este tipo de situaciones, Pettinato decidió mostrar su vivencia con su característico tono irónico.

Lejos de dramatizar el hecho, el humorista optó por abordar el incidente desde una perspectiva más liviana, conectando con sus seguidores de una forma directa y sincera, y dejando ver su actitud positiva ante lo ocurrido.

Según se supo, el conductor sufrió un robo en su auto durante la madrugada. A pesar del hurto, Pettinato minimizó el hecho y con ironía compartió detalles de lo ocurrido a través de un video en sus redes sociales.

En las imágenes, mostró cómo le rompieron uno de los vidrios traseros para sustraer una estufa de bajo consumo. Sin embargo, destacó que los ladrones dejaron intactos objetos de mayor valor, como una campera, dos lentes que él valuó en 250 mil pesos cada uno, una consola Nintendo Switch 2 y un perfume Bleu Chanel.

“Me rompieron la ventana para robarme y me sacaron una estufa bajo consumo. No se llevaron una campera que estaba acá que es espectacular”, explicó Pettinato mientras mostraba el auto. Y agregó con humor: “Amigo, ¡aprendé a robar! Me pone mal”.

Aunque el robo generó cierto malestar, el conductor tomó la situación con buen humor, transformando el incidente en motivo de entretenimiento para sus seguidores.

HOMERO PETTINATO LE RESPONDIÓ A SOFÍA GONNET TRAS LA SEPARACIÓN

Luego de haber terminado su relación, Sofía Gonet y Homero Pettinato comenzaron a exponerse mutuamente en redes sociales, y la situación entre ellos se tornó bastante conflictiva. Todo comenzó cuando "La Reini" participó en una tendencia de TikTok donde reveló detalles íntimos del vínculo que tuvo con el conductor.

Ante el revuelo que se generó, Homero respondió con una historia en su cuenta de Instagram, usando un tono irónico que provocó una oleada de reacciones.

"Perdón, es que justo tenía salsa teriyaki en la mano", expresó Pettinato en un video donde aparece sujetando el cabello de una joven, en clara burla hacia la acusación de su ex, quien había contado que él solía limpiarse la mano con su pelo en lugar de usar una servilleta.

Lejos de terminar ahí, el conductor de Olga también se refirió a la acusación que era ella quien pagaba todo y la supuesta rata que apareció en su casa, Pettinato fue sarcático: “¿Pagas vos no?, pasa que no traje la billetera, nada, perdón, ¿no querés venir a mi casa que vivo con una ratita de un año?”.

Qué dijo Sofía Gonet sobre Homero Pettinato: “Vivíamos con una rata"

En las últimas horas, "La Reini" fulminó a su ex y desató un gran debate en las redes sociales. Todo se dio en un video de Tiktok, la influencer hizo el trend “Y aún así me quedé”, que suele ser bastante polémico. Allí, Sofi hizo fuertes acusaciones contra Homero y provocó la reacción de sus seguidores.

El video titulado como “Y aún así me quedé. Parte uno de 65”, Gonet comentó: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

"Estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la boluda hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo".

“Le encontré likes en culos y tetas de instagram con pibas random. Encontré un chat con su ex en los mensajes archivados de WhatsApp entre otras cosas, como que nunca me pasó a buscar. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje”, continuó la influencer.

Lejos de terminar ahí, La Reini fue por más y dejó a todos descolocados. “Estar durmiendo y darte cuenta de que está la puerta de la calle abierta o que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después”, dijo.

“En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”, “Era tan desastre económicamente, que se volvió habitual que te pida la tarjeta o plata prestada, y después no te la pueda devolver” y “No vino a mi cumpleaños porque le dio paja”, fueron las frases con las que Sofía cerró el video.

