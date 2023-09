Un bailarín de una reconocida compañía de teatro, recibió una transferencia de $600 mil pesos por error y lo acusan de no devolverlo. El joven se encontró con la gran suma de dinero en su cuenta de Mercado Pago, sin embargo, no responde ante la posibilidad de caer en una "estafa".

Tal es así que la denuncia llegó al periodista Ángel de Brito, que compartió el mensaje recibido en sus redes sociales. En este sentido, una mujer pidió que interceda para la devolución del dinero.

"Ya intentamos comunicarnos con él y su familia, le hemos suplicado y nos bloquea de todos lados. Se está quedando con la plata que no es suya, con el esfuerzo de toda una familia de San Luis. Por favor, ayúdenos a que nos haga la devolución”, agregó.

Según informó Minuto Uno, el joven teme a una estafa, por lo cual decidió no hacer caso a la situación. En este sentido, escribió un desesperado mensaje.

“Urgente: no recibo una solución de Mercado Pago. Mi familia y yo no sabemos cómo accionar. Estuve tratando de resolver esto de la manera más segura y privada posible, pero básicamente me está entrando plata que no me corresponde, que no me pertenece, que obvio que no estoy tocando y que no estoy moviendo. Me está escribiendo gente por todos lados, me están amenazando, están usando mis datos privados. Pido por favor que no compartan esos datos privados”, explicó.