Este pasado jueves, Alfa y Camila tuvieron un chistoso ida y vuelta que generó polémica puertas para afuera de Gran Hermano.

Mientras estaban comiendo en el patio de la casa más famosa del país, la participante oriunda de Ituzaingó estuvo molestando al hombre de 60 años que estaba hablando con sus demás compañeros mientras que ella le tocaba el pezón con un tenedor para distraerlo.

Por su parte, a Daniela también pareció gracioso por lo que tocó sus propios pechos al ritmo de “ding, dong”.

Camila siguió con su juego usando las tetillas de Alfa como timbres y decía “ring” con carcajadas al aire. Hasta que en un momento, el participante se cansó y amagó a tocarle uno de los pechos a la compañera que reaccionó con el mismo humor.

"No me toques a mi, eh” pero al juzgar el ángulo de la cámara en que se ve la grabación, es difícil confirmar si hubo un roce o no.

Posteriormente, todo se trasladó a las redes sociales, donde los fanáticos explotaron con los comentarios en contra del participante de 60 años para querer exponerlo ya que no es la primera vez que tiene este tipo de gestos sin consentimiento.