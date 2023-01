Lali Espósito es una de las cantantes argentinas más queridas por el público y se caracteriza por un humor característico, ya que siempre es graciosa y en cada oportunidad que tiene le otorga onda al lugar y hace reír a más de uno. A medida que pasan los años, tiene una “nueva historia” por contar.

Durante la charla, la intérprete de “Disciplina” contó el motivo por el que prefiere no ir a los velorios. “No puedo ir a los funerales, de hecho, si puedo evitar ir, no voy, porque me río y me echan”, aseguró la artista en el ciclo español de Dani Martínez y en el que tres invitados muy conocidos y procedentes de mundos distintos comparten sofá.

La actriz contó en el programa Martínez y hermanos, una anécdota que le sucedió, que terminó con ella expulsada del funeral: "Fuimos a un funeral, que estaba todo bien, porque ya era un abuelo, no era una cosa trágica. Primero uno entra compungido, dije ‘lo siento, lo siento’, hablás bajito, y ya todo eso me causa gracia. Había buena onda porque el señor ya era mayor y estábamos esperando que se muera un poco".

El problema fue que, en un momento dado, se acercó a ella y sus amigos una familiar del difunto y les dijo: “Chicos, yo sé que todos estábamos esperando que papá muera, pero tampoco para que se estén caga... todos de risa. No estamos en un teatro viendo una comedia”.

Y finalizó el relato diciendo: “Nos echaron eh. La hermana volvió y dijo ‘chicos todo bien, pero ya está, váyanse. Ya vinieron, gracias por venir. Chau’".