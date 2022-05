¡Maiameee! Un artista comodorense retrató a Ricardo Fort sobre un dólar

Una vez más, el artista comodorense Cristian English se lució en las redes sociales con una de sus nuevas obras. Acostumbrado a la pintura y retrato sobre billetes en peso argentino, esta vez quiso innovar sobre un dólar.

Y para ello, el personaje seleccionado fue nada más y nada menos que Ricardo Fort, el reconocido empresario fallecido en 2013, quien en reiteradas oportunidades remarcó su amor por Miami y las costas norteamericanas.

"Se hizo justicia. Les comparto otro billete de Ricardo Fort realizado a pedido. Esta vez el cliente me pidió algo que me habían pedido varios en las historias, que el retrato del comandante sea sobre la moneda norteamericana. Espero que les guste", manifestó el artista.

Días atrás, English había creado el retrato de Javier Milei, actual diputado de Avanza Libertad, sobre el billete de 5 pesos argentinos -sacados del uso cotidiano en nuestra moneda-.

Según indicó, el billete fue a pedido. "Me escribió @zero.ok_ y me encargó un billete de Milei con el Banco Central en llamas, lo mandé a enmarcar, se lo mandé por correo, y al día siguiente me etiquetaron en las otras fotos", comentó a través de sus redes sociales.

Según se supo y en base a las fotografías que publicó, Milei recibió de regalo el billete enmarcado en la Feria del Libro que se realizó en Buenos Aires, donde el candidato presidencial en las elecciones del próximo 2023 presentó su libro “El camino del libertario”,