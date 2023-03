"Los voy a matar": Julieta de Gran Hermano explotó de bronca y lloró por una travesura de los perros

Este jueves por la tarde, mientras Julieta Poggio se encontraba en la cocina preparando pastas con otras participantes, su amiga Romina le dio la mala noticia de que los perritos habían agarrado una base en polvo compacta para jugar y la modisquearon toda. Al ver cómo había quedado el producto, Julieta enfureció con los cachorros y se largó a llorar.

"Nooooo, los voy a matar a estos perritos”, exclamó en crisis al reconocer su maquillaje todo roto luego de que Romina preguntara quién era la dueña del mismo. “Dejaron la puerta abierta de nuevo, Ju...”, explicó la exdiputada pero su compañera estaba tan enojada que continuó quejandose: “Me comieron todo, Romi. ¡No lo tenía así! La c... de la lora”. "Estaba de nuevo la puerta del cuarto abierta, los perros no saben Ju...", la intentó calmar su amiga.

“¡La c... de la lora! La p... madre, loco. No me va a alcanzar para nada esto”, continuó Julieta entrando en crisis. “Tranquila, Juli. Si te va alcanzar, no falta nada... Guardalo para la gala”, llegó a decir Romina antes de ser interrumpida por el llanto de Mora que fue pisada accidentalmente por Julieta al retroceder.

El accidente hizo reaccionar a la bailarina y cariciando al perrito expresó: “Perdón, mi amor no te vi”.

“Ya está. No tienen la culpa ellos. Yo les vengo diciendo ‘dejen las puertas cerradas’ y la dejan abiertas”, finalizó Romina.