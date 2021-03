CANADÁ - Tras su disgusto, el canadiense mencionó que no volvería a asistir a una ceremonia de esas estatuillas y que le prohibirá a su disquera enviar su música. “Debido a los comités secretos, no permitiré que mi disquera presente mi música a los Grammy”, dijo en una entrevista con The New York Times.

Por su molestia, parece que no se verán sus extravagantes coreografías en los escenarios de esos premios. Cabe resaltar que esa academia ha sido cuestionada durante años por la forma en la que procesa las votaciones, además de la baja representación que tienen los artistas de color o minorías.

“Los Grammy pertenecen a los corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria transparencia”, aseguró The Weeknd luego de ser anunciados los nominados a la edición 2021. Este mensaje ha vuelto a generar presión desde afuera para la revisión de procesos internos que conducen a la elección de los ganadores.

Para nadie es un secreto que la ausencia del músico en las nominaciones fue una sorpresa, y no buena. De acuerdo con Abel Makkonean, su nombre de pila, se encuentra planeando una actuación tras no ser invitado.

Fuente: Semana