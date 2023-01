"Lejos de la realidad": Wanda Nara ninguneó a L-Gante y aseguró que no está enamorada

Wanda Nara viajó a Punta del Este con sus cinco hijos y, después de conducir el desfile que protagonizó Francesca Icardi, le pusó fin a las especulaciones de romance con L-Gante.

La empresaria para negar los rumores de un amorío con el cantante de cumbia 420, lanzó una frase lapidaria: “Me involucran con cada uno... Está muy lejos de la realidad, se cae de maduro que no”.

El cronista del programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aprovechó unas declaraciones de su hermana Zaira Nara sobre su relación con el polista Facundo Pieres y el consultó a Wanda sobre su situación sentimental, luego de los rumores de romance con L-Gante. “Viste que Zaira va a estar soltera hasta que ella lo decida. ¿Vos también?”, quiso saber. “Obvio”, respondió la exmujer de Icardi y desmintió un amorío con el cantante de cumbia 420: “No hay nada. Nada que ver. Es super amigo y tengo buena relación”.

“¿Te gustaría volver a enamorarte?”, siguió preguntando el periodista. “Por ahora no. Estoy bien”, enfatizó la mayor de las Nara, y agregó: “Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno que... lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no. En el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”.