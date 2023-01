"Le daba a la niñera": Cinthia Fernández fulminó a Maxi López y reveló uno de los engaños que sufrió Wanda

No tienen paz. Después de años de guerra judicial y mediática entre Wanda Nara y Maxi López, actualmente los empresarios viven y disfrutan un gran momento familiar y lo demuestran a través de las redes sociales. Los hijos que tienen en común, están felices y aprovechan que sus padres están juntos otra vez.

Sin embargo, Cinthia Fernández en Nosotros a la mañana reconoció que ella no se olvida y opinó duramente sobre el ex futbolista, y recordó uno de los errores que Maxi cometió durante su matrimonio con la empresaria.

“Todos le caímos a Wanda Nara cuando se fue con Icardi, pero hay que ver qué hizo Maxi. Él estaba con la niñera mientras Wanda les daba la teta a sus hijos”, dijo la panelista.

"Vienen con algunas manchas": Cinthia Fernández mostró su lado "solidario" y sorteará los inodoros de su casa

"No nos olvidemos de lo que fue Maxi López”, añadió, y cerró “no fue para nada prolijo, como típico jugador de fútbol”, haciendo clara referencia también a su ex y padre de sus hijas, Matías Defederico.

“Dije la niñera, pero no fue la única”, cerró la modelo, dejando en claro que ella no perdona.