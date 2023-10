Un beso que lo dijo todo. Alexis “El Conejo” Quiroga no se guardó nada y le comió la boca a Martina Peña en el Bailando 2023.

Según había trascendido hace tres semanas atrás, la pareja del reality había iniciado un romance después de la salida de un local bailable.

“Esto fue en un boliche, en Núñez. ¿Qué fue lo que pasó y que me alarmó? Van a un boliche. Él va con tres amigos y ella con dos amigas. En el medio de la noche, desaparecen los dos”, comentó Pepe Ochoa en El diario de Mariana.

Luego, el también productor no tuvo pruritos en contar cómo terminó la noche. “Estaban coqueteando, y lo que me confirman después es que de ahí van a la casa del Conejo y evidentemente están empezando a intercambiar fluidos”, aseguró.

Sin embargo, este viernes por la noche se confirmó esta versión y también los rumores de los besos intensos que se dieron “El Conejo” y Martina durante toda la semana.

La situación llegó a un extremo que generó llantos en Coti. La ex Gran Hermano no pudo contener la bronca, amenazó a su ex con enviarle una carta documento y lanzó una advertencia a la bailarina. "Por mí que te mande lo que quiera, yo solo te advierto lo que es. Nadie lo conoce como yo", cerró.

Según señaló Marcelo Tinelli, Romero entró en crisis y se retiró del streaming tras el “papelón” de su ex novio.