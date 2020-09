BUENOS AIRES (ADNSUR) - Eduardo Feinmann utilizó su cuenta de Twitter el pasado miércoles para referirse al sueldo de Lucas Grimson, uno de los jóvenes funcionarios que tiene el Ministerio de Salud.

“‘Les pibis’ Lucas Grimson cobra 160 mil. Un policía de la bonaerense no más de 40 mil. No es lógico”, escribió en aquel momento el conductor.

Finalmente, a 48 horas de ese mensaje en las redes sociales, Grimson decidió salir a contestarle con contundencia al periodista aunque contestó de manera general y no refiriéndose a Feinmann.

Lucas Grimson le respondió a Eduardo Feinmann a través de las redes sociales

“Trabajo en el área de adolescencias y juventudes de Salud desde principios de 2019 y seguiré trabajando sabiendo que lo que importa son los hechos”, comenzó diciendo el joven.

Y agregó: “No cobro ni el 20% de lo que dicen algunos periodistas que no son responsables en el chequeo de información. Las mentiras lastiman”.

Recordemos que Lucas Grimson había generado cierto revuelo después de hablar con lenguaje inclusivo en el Día de la Juventud.

“Es clave que nosotres, les jóvenes, también nos cuidemos”, había dicho en aquel momento.

“Nadie es más piola por no usar el barbijo en la calle o ponérselo mal. Los pibes, las pibas, les pibis podemos ser parte de enfrentar esta pandemia, pero no vamos a poder ser protagonistas del mañana si no tenemos un lugar desde ahora”, dijo hace algunas semanas.