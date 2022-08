El músico oriundo de Caleta Olivia, Pablo "Roly" Díaz fue invitado por La Renga a sumarse a la gira patagónica de la que aún no confirmaron fecha.

"Me llamó el manager para que toque con ellos en la gira patagónica", indicó Pablo.

El músico mencionó que, los recitales se prevén para el año que viene por ciudades que incluyan Neuquén, Bariloche, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Tierra del Fuego. La banda, por este 2022, ya tiene una apretada agenda por varias ciudades y por Uruguay.

"Lo que estoy viviendo es una cosa de locos, el manager me llamó y me dijo que Manu se está dedicando más al saxo, trompeta, está armando una orquesta para la banda, nos quedaba colgada la armónica y se acordó de mi para la gira, yo no entendía nada", explicó el armonicista a El Caletense, quien aún no puede creer lo que está viviendo.

De esta manera, en el mes de septiembre el músico deberá viajar a Buenos Aires para encontrarse con Chizzo, Teté, Tanque y el resto de la banda, para comenzar los ensayos.

"¡Estoy feliz! Es una de las bandas que amo, son mi motor, es una alegría inmensa, una locura", señaló apenas supo de su convocatoria.

La relación de Pablo con La Renga es a través de una de sus bisabuelas, quien tiene un camping en El Bolsón donde los músicos se alojaron y de allí nació el contacto.