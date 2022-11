En el año 2013, Tan Biónica, el grupo que por ese entonces gozaba de gran éxito comercial en Argentina, estrenaba su disco llamado “Destinología”. Dentro de ese álbum, hay una canción que se recuerda, sobre todo para sus fans en este 4 de noviembre.

La canción se llama “La Melodía de Dios” y refleja muchas sensaciones y sentimientos encontrados por parte de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, excantante del mencionado grupo de pop.

Según el Diario Los Andes durante una entrevista, Charpentier mencionaba “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre que estaba muriendo y de una novia que tenía, Vicky. Estaba enfrentando esos dos duelos”.

El significado particular de algunos fragmentos de "La Melodía de Dios"

Respecto a la frase que se escucha “atrasaré las horas”, Chano explicó que fue una forma implícita de decirle a su abuela lo que estaba pasando: “No le quise decir que su hijo se estaba muriendo, le dije algo como que había que atrasar el tiempo”.

En cuanto a Vicky, ella era de Barcelona y pintaba en acuarelas, por eso mencioné: “Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona, dijo: ‘Hola”.

Porqué Chano nombró el 4 de noviembre

Retomando la fecha que se menciona en la letra de la canción, perteneciente al disco “Destinología”, el cantante expresó: “Con el 4 de noviembre lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante como en la película 'El día de la marmota' donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”.

Y respecto al título aclaró: “No soy creyente, pero me bajó esta melodía y no la podía tocar en el piano. Entonces le puse ‘La melodía de Dios”.