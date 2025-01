El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a encenderse con la filtración de nuevos chats privados que muestran la tensión entre ambos.

Mientras la empresaria lucha por recuperar sus pertenencias en Turquía y se mostró activa en redes sociales, adelantando su nuevo tema musical con L-Gante dedicado a Icardi, decidió filtrar conversaciones que ponen al futbolista en una posición difícil.

En este sentido y en el programa “Puro Show”, revelataron nuevas conversaciones privadas donde Wanda Nara le ruega al padre de sus hijas que se contacte con ellas.

Posteriormente, Ángel de Brito completó la información en su historia de Instagram, donde se vieron los reclamos económicos que se hizo la pareja en las últimas horas.

"Mau, te mandaron audios las nenas, el domingo le hago a Fran un cumple en casa", le cuenta la empresaria, agregando "ojalá que puedas venir". "Es su cumpleaños, cumple diez, y de mi parte va a estar todo bien con vos porque quiero que ese día sea inolvidable para ella", sentenció en el mensaje.

Pero la charla cambió de tono después de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez por lo sucedido en el cumpleaños de su hija: “Dejaste a tu hija destruida el día de su cumpleaños, te pidió cámara para verte y estabas ocupado con otros nenes. Respetás a gente extraña y no a tu familia. ¿Dónde quedaron tus prioridades y valores por la familia? Todo lo que haces lo arruinás y hacés sufrir a tus propios hijos. Disfrutá esa gente que metiste a vivir en tu casa”, apuntó la flamante cantante.

"Los cinco nenes nuestros no quieren ni se van a prestar nunca a esto a lo que los exponés y obligás. Con esa mujer no van a estar nunca más. Ojalá que no te arrepientas y no dejes de pasar tiempo y de ver crecer a tus hijos. Te desconozco totalmente. Tus valores, todo lo que me dijiste durante 12 años y verte arruinarte la vida es tu elección, pero no se lo hagas a nuestros hijos. No te lo vas a perdonar más y yo no te lo voy a permitir más", le echó en cara Wanda Nara.

Luego, la actual novia de L-Gante quiso acercar a Mauro Icardi a sus tres hijos mayores, mencionando el cumpleaños de Valentino López: “Ayer fue el cumple de Valu y a la noche viaja. ¿Querés venir a ver a los varones? Avisame, besos”. “Tengo una torta de River que me llegó hoy, si querés te la dejo acá así festejás con ellos”, le envió, aunque ningu mensaje tuvo respuesta.

En sintonía, la expareja se enfrenó por temas económicos y en el único chat del que participó activamente el delantero del Galatasaray, Mauro Icardi le envió un comprobante de pago a su exesposa con un mensaje irónico: "¡Avisame cuando pagaste! Besos, pasala lindo" . "Cuando termines de ponerlos a mi nombre", le contestó ella, en referencia a unos automóviles.

Las capturas de la conversación muestran que el futbolista le replicó a Wanda Nara a través de notas de audio, pero las respuestas de la mediática se mantuvieron firmes. "Las deudas son tuyas, rey", le contestó, antes de agregar: "Cuando puedas organizamos lo que podamos. Mudanza, autos, etc...", refiriéndose a los planes de Icardi de regresar a Turquía con la China Suárez.