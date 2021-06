La periodista Cristina Pérez, en su paso por el ciclo televisivo PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, vivió un momento de pura emoción al recordar a su abuela Amparo.

Durante el segmento “Punto de encuentro”, donde los invitados comparten qué cambiarían en caso de tener la posibilidad de regresar en el tiempo, la conductora de Telefe Noticias afirmó que “no volvería para dejar algo atrás”.

“Extraño mucho a mi abuela, toda mi vida la extrañé, y volvería para estar un ratito con ella. A mí me hizo muy fuerte. Me hizo ser como soy, porque me enseñó que uno valía, que no importaban las circunstancias”, confesó.

Al mismo tiempo, la periodista rememoró una anécdota que vivió durante un viaje en la que creyó entrever a Amparo entre la multitud.

“Volvería para contarle que me fue bien, que mi casa tiene todo blanco como a ella le gustaba y que me sigue gustando recordar las horas que pasaba con ella mientras ella cosía“, agregó.