"Jamás me hicieron..": los fogosos chats entre Melody Luz y Santiago del Azar que hacen sufrir a Alex Caniggia

La relación entre la bailarina Melody Luz y el cocinero Santiago del Azar continúa generando revuelo tras la difusión de polémicos mensajes privados que revelan detalles íntimos y tensiones entre ambos.

La situación tomó un giro inesperado cuando Ángel de Brito confrontó a la influencer con capturas de pantalla que su ex pareja se encargó de difundir, lo que desató una fuerte reacción de Melody, quien acusó a Santiago de manipular las conversaciones.

LOS CHATS HOT QUE DESATÓ LA POLÉMICA

Las capturas corresponden a una conversación nocturna, alrededor de las dos de la mañana, donde Melody le expresó a Santiago un reclamo cargado de emociones: “Te comportaste como un gil porque jamás me habían hecho el amor así. Ni nada de todo lo lindo”. Santiago del Azar rompió el silencio tras su separación de Melody Luz: "Fui un..."

A lo que el cocinero respondió con sinceridad: “Y no, porque yo te hacía el amor en serio, con amor”.

Posteriormente, la bailarina, visiblemente afectada, le pidió que no se aleje: “Y no te quería perder”. Sin embargo, Santiago intenta poner fin a la charla, argumentando su cansancio: “Basta Mel, no duermo desde hace cuatro días”.

LA REACCIÓN DE MELODY LUZ FRENTE A LA EXPOSICIÓN PÚBLICA

Al ser confrontada con sus propias palabras, Melody no dudó en cargar contra Santiago por haber expuesto la conversación privada: “Poco hombre igual, yo nunca mostré ninguna conversación. La verdad que teníamos buenas relaciones. Corté con mi pareja, fui a buscar sexo, lo encontré, pero después me dejó deseando”.

Además, la bailarina denunció que su ex pareja habría eliminado y manipulado mensajes para perjudicarla: “Mostraría los mensajes pero los eliminó todos. Yo no tengo nada que esconder, por eso no elimino nada, él ya venía eliminado cosas, las edita, las mueve, eso lo hace un impulsivo de inseguro”.

Melody también relató episodios de tensión y celos que vivieron, señalando una actitud invasiva por parte de Santiago: “Porque si tenés los huevos bien puestos me hubieses eliminado cuando me dijiste ‘te re imagino con Alex ahora que vienen a hablar’. Después venís a espiarme la ventana, y si estamos llorando abrazados porque nos pinta vos venís a tocarme el timbre".

"Yo abrí la puerta con la cara que se me caía. Por suerte mostró la hilacha, me lo saqué de encima a tiempo, mirá qué poco hombre es”, cerró.

Este nuevo episodio pone en evidencia la complejidad y la intensidad de la relación entre Melody Luz y Santiago del Azar, quienes a pesar de su breve vínculo, han dejado al descubierto sentimientos encontrados y conflictos personales.

La difusión de mensajes privados y las acusaciones cruzadas continúan alimentando el interés mediático y la atención del público sobre esta historia que parece lejos de cerrarse.