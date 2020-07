CAPITAL FEDERAL - Netflix presentó Homemade, una serie de 17 cortos dirigidos por 17 directores diferentes en los que cada uno capturan y comparten diferentes experiencias en torno a la cuarentena provocada por el COVID-19.

El proyecto fue idea del cineasta chileno Pablo Larraín, quien también lo lidera junto a su hermano y socio creativo Juan de Dios Larraín, bajo el paraguas de su productora Fábula.

Según un comunicado de prensa emitido por Netflix y recogido por la agencia de noticias Efe, Homemade se centra en la vida en el aislamiento por la pandemia y los cortos hacen foco en tramas "personales y conmovedoras".

La tira contará con capítulos a cargo de Kristen Stewart, Maggie Gyllenhaal, Paolo Sorrentino, Ladj Ly y muchos más, pero cabe destacar que, si bien no hubo ningún director argentino responsable de algún episodio, sí hay representación nacional en la serie gracias a una aparición de Mercedes Morán, quien participa de una videollamada junto al chileno Jaime Vadell.

“Es una maravillosa oportunidad de trabajar con gente que admiro. Y también una oportunidad extraordinaria de seguir trabajando, gracias a Netflix y su increíble equipo, en días tan confusos y únicos”, le dijo Larraín a Variety.

A continuación, te dejamos la lista completa de los directores que participaron de Homemade.

- Ladj Ly (Los Miserables) – cortometraje en Clichy Montfermeil (Francia)

- Paolo Sorrentino (La Gran Belleza, El Nuevo Papa) – cortometraje rodado en Roma (Italia)

- Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – cortometraje rodado en Los Ángeles, (USA)

- Pablo Larraín (El Club, Jackie) – cortometraje rodado en Santiago (Chile)

- Rungano Nyoni (Kuuntele: I am not a witch) – cortometraje rodado en Lisboa (Portugal)

- Natalia Beristáin (No quiero dormir sola) – cortometraje realizado en la Ciudad de México (México)

- Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – cortometraje filmado en Berlín (Alemania)

- Naomi Kawase (True Mothers, Una pastelería en Tokio) – cortometraje filmado en Nara (Japón)

- David Mackenzie (Comanchería, El rey proscrito) – cortometraje filmado en Glasgow (Escocia)

- Maggie Gyllenhaal (La profesora de parvulario, The honourable woman)- cortometraje rodado en Vermont (EE.UU.)

- Nadine Labaki & Khaled Mouzanar (Caramel, Cafarnaúm) – cortometraje rodado en Beirut (Líbano)

- Antonio Campos (The Devil All The Time) – cortometraje rodado en Springs, NYC (EE.UU.)

- Johnny Ma (Old Stone, To live to sing) – cortometraje realizado en San Sebastián del Oeste, Jalisco (México)

- Kristen Stewart (Viaje a Sils María / Come Swim) – cortometraje rodado en Los Ángeles (EE.UU.)

- Gurinder Chadha (Quiero ser como Beckham, Cegado por la luz) – corto rodado en Londres (Reino Unido)

- Sebastián Lelio (Gloria Bell, Una mujer fantástica) – cortometraje realizado en Santiago (Chile)

- Ana Lily Amirpour (Una chica vuelve sola a casa de noche, Amor carnal) – cortometraje rodado en Los Ángeles (EE.UU.)