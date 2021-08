Desde su primer presentación, Facundo Giovos dedicó parte de sus canciones románticas a la artista Lali Espósito, aunque parecía siempre dentro de un código de humor y ficción, la cantante simulaba una segunda intención con el participante del equipo de Mau y Ricky Montaner, y lo mantuvo hasta el final de su paso por el certamen.

Facundo Giovos, dijo en la pantalla de Telefé que se enamoró y hasta le propuso casamiento. Pero, al parecer fue una chicana del programa, no iba en serio por parte de la jurado. Pero varias notas periodísticas y el guiño incluso de Nicolás Vázquez a la pareja ilusionó al participante.

En relación a Facundo, él sí se lo tomó en serio y ahora se supo que dejó a su novia Caro Pardo por la cantante. “Es que nada de eso ocurrió. Fue el momento del falso vivo, nada más”, explicaron desde Telefe a Paparazzi.

“Se puso como loco con Lali. El Pela se enganchó y no sabe como hacer para sacársela de la cabeza”, completó el informante.

“Fue fuerte, sinceramente fue fuerte. Fue impensado cantarle a Lali. Estaba muy nervioso. Canté como pude, mirándola a los ojos siempre, pero encima cantarle a ella, ahí en vivo… me parece que no es para cualquiera eso”, dijo Facundo en una entrevista

"Aunque no parecía, yo estaba muy nervioso, pero bueno, salió lindo y se dio todo un show. Igual, aunque sea todo un show, hay mucho cariño la verdad y yo le tengo un aprecio especial. Me ayudó mucho a crecer en el programa y le voy a estar agradecido toda la vida”, se sinceró.

“Yo estaba shockeado, estaba con mis padres y mi viejo me cachetea y me dice ‘¿vos sos consciente de lo que te acaba de pasar?’, y yo no caía. Estaba petrificado. Pero una emoción enorme y después empecé a caer”, expresó.

“A Lali la amo, con esto digo todo. A quién no le gusta Lali mejor dicho. Es un ser divino, es una mujer con todas las letras. Y no solamente físicamente, tiene una humildad grandísima y eso es lo que más valoro de ella", dijo sobre lo que le pasó con la actriz.

Todo esto hizo que se enamorara de Lali y pese a que la actriz y cantante no siguió fuera del vivo el coqueteo Facundo se dio cuenta que le pasaron cosas con ella y por eso decidió dejar a su novia, según informaron fuentes allegadas al ex participante.