Frozen 2 | Official Trailer 2

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde este jueves 2 de enero, en estreno simultáneo con las principales salas del país, se exhibe la secuela de la exitosa producción animada de los estudios Disney de 2013, nuevamente guionada y dirigida por Chis Buck y Jennifer Lee en base a “La Reina de las Nieves", un relato de Hans Chistian Andersen que fue publicado por primera vez en 1845.

Aunque Elsa se siente feliz de poder vivir con naturalidad sus poderes y estar con su hermana Anna, sus amigos y la gente de Arendelle, algo la corroe por dentro. Una voz que nadie más oye le dice que hay cosas en su pasado que desconoce. Le promete respuestas para saber por qué es como es. Pero esas respuestas representan una amenaza para el reino y para todo lo que Elsa y Anna siempre desearon. Así que cuando Elsa emprende un peligroso viaje hacia lo desconocido recorriendo bosques encantados y mares oscuros más allá de Arendelle, Anna decide ir con su hermana para ayudarla a descubrir el misterio, junto con Kristoff, Olaf y Sven.

Según Christopher Buck, en la primera película los personajes acababan de descubrir el mundo. “Intentaban descubrir quiénes eran”, dice. “Ahora es como si se hubiesen graduado en la universidad. Están encauzando sus vidas. Pero también tienen muchas preguntas. Y queríamos averiguar qué significa para ellos esa etapa de sus vidas. El mundo se vuelve un poco más descarnado para nuestros personajes, un poco más complicado. Hay muchos cambios en esta nueva película. Forman parte de la historia y también influyen en el aspecto de la cinta. El otoño refleja la madurez que vemos en nuestros personajes y con el cambio de estaciones llega una nueva y hermosa paleta de colores otoñales que no habíamos explorado nunca”.

Al igual que el primer film, “Frozen II” abarca a esos personajes que pueblan los cuentos de hadas, la mitología y otras historias similares que a menudo se escribieron para explicar lo inexplicable. La historia es completamente nueva y se desarrolla tres años después de lo ya visto: Elsa es la reina y Anna es feliz porque tiene a su lado a sus seres queridos: Elsa, Kristoff, Olaf y Sven. El vínculo entre las hermanas es muy fuerte y esencial para la historia. Pero subyace una sensación de inquietud y angustia que acaba empujándolas a vivir una gran aventura. Y esa aventura nos dará las respuestas a todo lo que no sabemos de los personajes.

Los realizadores se propusieron conocer con mayor profundidad a los personajes. Querían obtener respuestas a las preguntas que habían quedado en el aire. Y para conseguirlo tuvieron que estudiar a fondo tanto los cuentos de hadas como los mitos. “No nos habíamos dado cuenta de que en la primera película teníamos un mito y un cuento de hadas al mismo tiempo”, dice el productor Peter Del Vecho. “Elsa era un personaje mítico, alguien que suele llevar el peso del mundo sobre sus hombros y hace cosas que el resto de nosotros no puede hacer. Además, estos personajes suelen sufrir un destino trágico. Y hubiera podido sucederle a Elsa en la primera película si no hubiera sido por Anna”.

Duración: 104 Min.

Formato: 2D

Calificación: Apta para todo público

SIGUE EN CARTELERA

Star Wars - Episodio IX: El Ascenso de Skywalker: Se trata del último capítulo en la historia de los Skywalker, con J.J. Abrams retomando la dirección. A los protagonistas de las anteriores entregas, Rey, Finn, Poe y Rose se suman caras conocidas de la franquicia que regresan una vez más, como Lando Calrissian, Luke Skywalker y la general Leia, en la última aparición de Carrie Fisher gracias a metraje inédito de “El Despertar de la Fuerza”. Juntos, harán frente a Kylo Ren y a los nuevos peligros que les esperan junto a viejos enemigos del pasado en este cierre. Entre esas figuras oscuras, los protagonistas se enfrentarán al regreso de Darth Sidious y el Emperador Palpatine. Esta disputa resucitada entre los Jedi y los Sith será especialmente dura para Rey, quien seguirá teniendo que enfrentarse a sus dudas y miedos internos sobre su identidad su papel en toda la historia de la fuerza.

Debido a que originalmente cada película de la nueva trilogía de Star Wars iba a ser escrita y dirigida por cineastas distintos, la trama nunca estuvo del todo definida, dando cada uno de ellos su enfoque de la saga. Esto desencadenó (junto a otras cosas) que a buena parte de la comunidad fan no le gustara lo que hizo el director Rian Johnson en “Los Últimos Jedi”. No obstante, J.J. Abrams regresa como director y retoma ideas que tenía pensadas desde “Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza”, aunque reconoce que Johnson aportó buenos elementos en su película. “Debido a que habíamos trabajado juntos en aquel film, habíamos hablado de varias cuestiones en el pasado", comenta. “Así que fue un poco retomar donde lo dejamos. Y el hecho es que lo que Rian Johnson hizo en ‘Los Últimos Jedi’ estableció algunas cosas que fueron maravillosas para esta historia. Una de ellas fue que el elenco estuviera separado. Los personajes no estuvieron juntos en toda la película”.

Abrams añade que su principal meta era plasmar lo que considera que realmente se espera ver en la película. “Acabamos de comenzar a hacer eso que haces, que es decir: ‘¿Qué quieres ver desesperadamente? ¿Qué se siente correcto?’. Y luego mi trabajo como director fue asegurarme de que no se tuvieran en cuenta todas las presiones de todo lo obvio: la expectativa de los fans y la expectativa del estudio, y todos esos problemas prácticos y logísticos... Necesitábamos mantener esto de la forma más humana posible, y no como una máquina masiva”.

El papel de Leia Organa vuelve a ser interpretado por Carrie Fisher, mediante la utilización de material de archivo inédito. “Amamos desesperadamente a Carrie Fisher”, dice Abrams. “Nos resultaba imposible encontrar un final totalmente satisfactorio a la saga de Skywalker sin ella. No íbamos a buscar otra actriz ni utilizar un personaje creado por ordenador. Con el apoyo y la autorización de su hija Billie, hemos encontrado la forma de rendir homenaje a su legado y al papel de Carrie como Leia en el Episodio IX utilizando imágenes inéditas que rodamos juntos para el Episodio VII”.

Formato: 2D Doblada y 2D Subtitulada

Duración: 2 horas, 24 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años