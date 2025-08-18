La vida personal de las figuras públicas suele estar en el centro de la atención. En el caso de L-Gante y Tamara Báez, su relación fue seguida con interés tanto por sus seguidores como por los medios. Luego de varios meses sin verse, el cantante y la influencer volvieron a reencontrarse, generando expectativas sobre el futuro de su vínculo y la dinámica familiar que mantienen por su hija.

Las relaciones en el mundo del espectáculo suelen ser complejas, y el espacio público amplifica cada paso, palabra o gesto de las parejas. En este contexto, L-Gante decidió romper el silencio para aclarar los rumores y contar cómo fue realmente su acercamiento con Tamara, destacando la importancia de este momento para ambos.

Más allá de las especulaciones, el cantante reafirmó su compromiso con la familia y se mostró sincero sobre el proceso que atraviesan. En sus propias palabras, explicó que el encuentro les permitió poner en orden muchas cuestiones y que están felices por cómo se dio la reunión, sin apresurarse a definir un futuro sentimental inmediato.

Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina

Tras algunas versiones encontradas, el artista habló con Puro Show , que se emite por Eltrece y aclaró todo. “Ella tiene que tener su tiempo para pensar y no apurarse”, afirmó el cantante al referirse a Tamara, quien en sus redes sociales había expresado la necesidad de estar sola para enfocarse en sí misma. “No volvimos, no estamos en pareja”, reveló.

L-Gante destacó que el reencuentro fue muy importante para ambos: “Hace más de un año que no nos veíamos, el reencuentro fue groso para nosotros. Teníamos muchas cosas para poner en orden y hablar. Nos vino de diez, estamos re felices los dos”.

Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses

Consultado sobre la posibilidad de retomar la pareja, L-Gante expresó que “estaría bueno, pienso en lo mejor para mi hija. En el momento en que nos reencontramos lo que más disfrutamos fue eso”.

El cantante también detalló cómo fue ese encuentro que marcó un antes y un después en su vínculo con Tamara. “Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja. Habíamos hablado de que yo tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín y no me contestaba. Fuimos, mi mamá preguntó para retirarla y resultó ser que no había ido. Entonces, fui a la casa a Tamara. Colgué un par de minutos, me fui con Jamaica y después hablamos y todo bien”. “Quizás porque ella sabe que soy irresistible”, lanzó.

Empleadas domésticas: aumento, bono extraordinario y nuevo sistema de aportes en agosto de 2025

“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, resaltó Tamara a través de sus redes sociales.

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR