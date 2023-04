"Feminismo selectivo": Amalia Granata cruzó duramente a Andrea Rincón por defender a Jey Mammón

Andrea Rincón defendió a Jey Mammón y puso en tela de juicio la denuncia por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. Quedando en el centro de la polémica, apareció Amalia Granata y la fulminó con duras declaraciones.

La diputada provincial opinó sobre los dichos de Rincón y aseguró que se trata de un “feminismo selectivo”. A través de su cuenta de Twitter, Granata escribió: “¿Entonces Juan Darthés se quivocó?”, haciendo referencia al actor que denunció Thelma Fardin por abuso sexual.

“Militabas poco menos que la silla eléctrica para él”, sumó Amalia, añadiendo el hashtag: “feminismo selectivo”. La actriz no se quedó callada y salió a responderle: “¿Eh? ¿Militabas? Búsqueme un solo video donde yo esté. Jamás concurrí a una sola reunión del colectivo de actrices. De hecho no la conozco a Thelma. Llámese al silencio señora, sino sabe de qué habla”.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

¿Qué dijo Andrea Rincón sobre la denuncia por abuso sexual de Jey Mammon?

Al ser consultada por la situación de Jey Mammon, Andrea afirmó: "no soy una persona imparcial en el tema. Soy parcial, soy amiga de Jey, la verdad es que es difícil".

“Lo voy a acompañar hasta el último momento (a Jey), yo lo quiero. Me parece que sí se mandó una cag… al amigo se le pone el cuerpo hasta el último momento”, agregó.

Andrea analizó un detalle que no quiso pasar por alto sobre la denuncia que Lucas radicó en contra de Jey: "Después también, me parece que sí se equivocó, hay algo que es el contexto. Yo hace un tiempo atrás pensaba de una manera, todos nos deconstruimos y pensamos hoy de otra manera".

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

"Hace unos años la ley era otra. Al margen de eso, yo le creo a mi amigo. Te sigo diciendo: no soy una persona imparcial... amor incondicional... A mí no me cabe otra y no me importa si me condenan. Las personas que están del otro lado son dueñas de pensar lo que quieran, ahora, sigo insistiendo, me parece que el dedo de acusar es muy fuerte", finalizó.