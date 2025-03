Los fumadores del reality conducido por Santiago del Moro, enloquecen día a día al sentir la falta de su vicio. En las últimas horas, una jugadora estalló en ira cuando no logró que su compañera le convidara un cigarrillo.

La guerra por el tabaco invade la casa de Gran Hermano. Si bien en la última gala los participantes tuvieron la apertura anticipada del quiosco y optaron por una opción de cinco atados, horas más tarde se registró una violenta situación.

Eugenia Ruíz intentó manipular a Selva Pérez para que le convide cigarrillos que tenía guardados, pero cuando ella no accedió, le dio una cachetada.

Entre los fumadores con más abstinencia en “Gran Hermano 2025” se encuentran Katia “La tana”, Sandra Priore -quien encontró la manera de negociar para no quedarse sin cigarrillos- y Eugenia Ruíz, quien tiene un pacto de canje con Selva Pérez.

La participante uruguaya que no fuma (aunque tiene adicción a la bebida zero) utiliza los puchos como moneda de cambio, pero esta vez no quiso intercambiar con la santiagueña y la situación culminó con un hecho de extrema violencia.

“No te veo, no te escucho, no te hablo. No te lo repito”, decía Selva mientras Eugenia le explicaba su situación. Pero la rubia no dejaba que su compañera termine de hablar y deslizaba, mirando a cámara: “Esto es chantaje puro, la gente está viendo el chantaje”. “Dame un minuto”, expresó Pérez fingiendo que lloraba, y la influencer insistía en que necesitaba los cigarrillos para repartirlos.

Al ver que su compañera no la escuchaba, Eugenia la empujó levemente. “Yo pensé que nuestra amistad valía más”, continuó Selva en un acting de sollozos. Fue entonces cuando Ruíz se mordió los labios con bronca y le propinó una cachetada. Rendida, caminó hacia atrás con nerviosismo y se volvió hacia Selva para intentar convencerla.

El video del momento se viralizó en la red social X, donde los usuarios pidieron la expulsión de Eugenia o, al menos, una sanción disciplinaria. “Selva es mala pero lo de Eugenia es tremendo no se debe dejar pasar eso dar una cachetada es grave”, "Eugenia debe ser expulsada", “No es la primera vez que le mete mano a sus compañeros, es mano larga” y “Es la conducta típica de un adicto… Sandra ha tenido cosas peores…”, son algunos de los comentarios que se leen bajo el posteo.

