"Estoy recién gorreada", el particular pedido de una fan de Ángela Leiva durante su show en Las Heras

En el marco de la Fiesta de la Estepa Patagónica que se está llevando adelante en Las Heras (Santa Cruz) este fin de semana, se viralizó una imagen de una joven pidiendo una canción a Ángela Leiva en pleno show: "Cantá Llamadas Extrañas que estoy recién gorreada", le pidió la fan a través de un cartel.

La cantante - que suele interactuar con su público en cada show - se detuvo a leer el cartel que sobresalía de todos los demás.

"Yo no lo puedo creer, estas cosas me pasan a mi nada más”, dijo Ángela y agregó: “Lo que vale es el cartel que me hiciste. Gracias. En un rato te voy a cantar Llamadas extrañas".