“Estoy llena de pastillas”: Karina La Princesita habló sobre su salud mental y afirmó que inició un tratamiento

El pasado jueves, Karina La Princesita volvió a admitir públicamente que atraviesa un presente adverso en lo relacionado con la salud mental.

Hace unos días, la famosa cantante encendió las alarmas al saltar a su cuenta oficial de Twitter con un mensaje fuerte, de mucha valentía. “Me levanté de la cama después de muchos días. Nada, no me voy a sentir culpable por haberme sentido mal. Lo importante es levantarse y seguir”, posteó.

Ahora, en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), la artista reveló cómo está tratando su salud mental. “Estoy con psicólogo y con psiquiatra, con ataques de ansiedad, pero controlada”, admitió.

“Empecé a hablar del tema cuando ya me estaba ocupando de eso porque quería que la gente comprendiera mis cambios de ánimo. Yo necesitaba decirlo. Hay muchas personas que lo viven y creo que no es tan común escucharlo de gente ‘famosa’ o conocida”, explicó sobre los motivos que la llevaron a hablar públicamente de sus ataques de pánico y ansiedad.

Con una notable capacidad de afrontar los hechos, Karina agregó detalles desconocidos y narró: “Antes de los show me agarraban ataques de pánico, que no sabía ni lo que era. Sentía que me iba a morir y, de repente, a los cinco minutos estaba cantando y entregando alegría a la gente cuando, por ahí, ni yo la sentía”.

Acerca de su tratamiento, señaló: “Ahora estoy con las pastillas que me recetó el psiquiatra que son para dormir, por ejemplo. Hay otra que yo le digo ‘la pastilla para la tristeza’, que mis amigas se mueren de amor con eso, y después estabilizadores emocionales”.

“Estoy llena de pastillitas hasta que me ponga bien. Ojo que estoy un poco loquita, así que cuidado conmigo”, cerró Karina, La Princesita, entre risas pero bien consciente de la importancia de hablar de la salud mental con sus seguidores.