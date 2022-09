Los hijos de Florencia de la V se encuentra cursando su último año de primaria y por tal motivo, participan de un viaje de egresados, como cierre de una etapa escolar.

En relación a este tiempo de disfrute junto a sus compañeros que viven los mellizos, su madre se mostró angustiada.

"Les voy a decir una cosa. Mis hijos se fueron de viaje de egresados, traté de distraerme todo el programa y de no pensar”. Para la conductora, es más fuerte que ella sobrellevar el “nido vacío” y no encuentra una actividad que la distraiga cuando sus hijos no están en casa.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Cuando sus compañeros le sugirieron que aproveche la soledad para pasar tiempo con su marido “como novios”, Flor dudó y remarcó que tras pensarlo mucho le propuso a Pablo distenderse y salir de la casa: “vamos a ir al teatro y esas cosas”.

“No saben lo que me costó. Es la primera vez que se separan. Ayer lloré mientras les hacía la valija. Los llené de cartas, pobres chicos. Sé que no se fueron a la colimba, pero estoy devastada, se los voy a decir. No dormí, a las cuatro de la mañana no podía pegar un ojo pero bueno. Vamos a ver que me pasa hoy”, aseguró.